Spot piyasada işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 48,2 artarak 140 milyon 489 bin 800 liraya yükseldi. Bu artış, piyasada hareketliliğin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA FİYAT ARALIĞI GENİŞLEDİ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00’de 2 bin 200 lira olurken, en düşük fiyatın 07.00 ile 17.00 saatleri arasında sıfır lira olarak gerçekleşmesi dikkat çekti.

Aynı piyasada elektrik fiyatlarının aritmetik ortalaması 250 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 344 lira 54 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜN ZİRVE 3.219 TL’Yİ GÖRDÜ

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 219 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında arz-talep dengesi ve saatlik tüketim değişimleri fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.