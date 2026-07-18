Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 9,44 azalarak 1 milyar 451 milyon 941 bin 296 lira seviyesine geriledi.

SAATLİK FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 21.00’de 4 bin 400 lira 1 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat saat 08.00’de 400 lira oldu.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 501 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 582 lira 11 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük ise 800 lira olarak kayıtlara geçti.

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