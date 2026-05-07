Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yüzde 37 azalarak 314 milyon 368 bin 400 lira seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasadaki hareketliliğin zayıfladığına işaret etti.

FİYATLAR GÜN İÇİNDE SIFIRA KADAR DÜŞTÜ

Gün öncesi piyasada yarın için belirlenen fiyatlar saatlik bazda büyük farklılık gösterdi:

En yüksek fiyat: Saat 20.00’de 2.999 lira

En düşük fiyat: 09.00 – 15.00 saatleri arasında 0 lira

Bu durum, arz-talep dengesine bağlı olarak gün içinde ciddi fiyat dalgalanmaları yaşandığını ortaya koydu.

ORTALAMA FİYAT 693 LİRA SEVİYESİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:

Aritmetik ortalama fiyatı: 537 lira 55 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyatı: 693 lira 69 kuruş

olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR 4.300 LİRAYI GÖRDÜ

Spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar ise daha geniş bir bantta gerçekleşti:

En yüksek: 4.300 lira

En düşük: 0 lira



ELEKTRİK PİYASASINDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Veriler, elektrik fiyatlarında gün içi sert dalgalanmaların devam ettiğini gösterirken, özellikle saatlik bazda oluşan fiyat farkları dikkat çekiyor. Piyasada arz-talep dengesine bağlı oynaklığın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.