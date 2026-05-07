Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yüzde 37 azalarak 314 milyon 368 bin 400 lira seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasadaki hareketliliğin zayıfladığına işaret etti.
FİYATLAR GÜN İÇİNDE SIFIRA KADAR DÜŞTÜ
Gün öncesi piyasada yarın için belirlenen fiyatlar saatlik bazda büyük farklılık gösterdi:
En yüksek fiyat: Saat 20.00’de 2.999 lira
En düşük fiyat: 09.00 – 15.00 saatleri arasında 0 lira
Bu durum, arz-talep dengesine bağlı olarak gün içinde ciddi fiyat dalgalanmaları yaşandığını ortaya koydu.
ORTALAMA FİYAT 693 LİRA SEVİYESİNDE
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:
Aritmetik ortalama fiyatı: 537 lira 55 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyatı: 693 lira 69 kuruş
olarak hesaplandı.
BUGÜNKÜ FİYATLAR 4.300 LİRAYI GÖRDÜ
Spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar ise daha geniş bir bantta gerçekleşti:
En yüksek: 4.300 lira
En düşük: 0 lira
ELEKTRİK PİYASASINDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR
Veriler, elektrik fiyatlarında gün içi sert dalgalanmaların devam ettiğini gösterirken, özellikle saatlik bazda oluşan fiyat farkları dikkat çekiyor. Piyasada arz-talep dengesine bağlı oynaklığın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.