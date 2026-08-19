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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ 2,5 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 2 milyon 566 bin 972 lira oldu.

Önceki gün işlem hacmi 4 milyon 741 bin 670 lira olarak kaydedilmişti. Böylece piyasadaki işlem hacminde belirgin bir gerileme yaşandı.

Spot piyasada dün gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 149 bin metreküp olarak açıklandı.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 89 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 366 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE'YE 102,8 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 102 milyon 814 bin 741 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 870 bin 227 metreküp olarak kayıtlara geçti.