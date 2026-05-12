Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, Türkiye spot doğal gaz piyasasında da hareketli bir gün geride kaldı. EPİAŞ tarafından paylaşılan son veriler, hem fiyat istikrarı hem de arz-talep dengesi açısından kritik rakamları ortaya koydu.

İŞLEM HACMİ 4,7 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyon 701 bin 333 lira olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki gün kaydedilen 4 milyon 280 bin 559 liralık hacmin üzerine çıkarak piyasadaki hareketliliğin arttığını gösterdi. Gaz ticaret miktarı ise dün itibarıyla 273 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

REFERANS FİYAT 17 BİN 221 LİRA

Piyasadaki fiyat dengesini belirleyen referans fiyatlarda rakamlar netleşti:

Referans Fiyat: 1000 metreküp gaz için 17 bin 221 TL.

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı: 18 bin 82 lira 5 kuruş.

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı: 16 bin 359 lira 95 kuruş.

ARZ VE GİRİŞ MİKTARI DENGELİ

Türkiye’nin enerji güvenliği açısından hayati önem taşıyan günlük gaz akışında ise veriler stabil seyrediyor. Dün itibarıyla sisteme giren toplam gaz miktarı 131 milyon 563 bin 690 metreküp olurken, piyasaya arz edilen toplam miktar 131 milyon 492 bin 28 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Sanayi üretiminin temel girdisi olan doğal gazdaki bu fiyatlamalar, önümüzdeki dönemin üretim maliyetleri açısından yakından takip ediliyor.