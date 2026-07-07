Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 377 lira 99 kuruş oldu.

Piyasada işlem hacmi 12 milyon 477 bin 400 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün açıklanan 13 milyon 730 bin 300 liralık seviyenin altında kaldı.

TİCARET MİKTARI VE DENGELEME FİYATLARI

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 718 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 246 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 509 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün toplam 117 milyon 871 bin 119 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 859 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA ÖNE ÇIKAN TABLO

Açıklanan veriler, spot doğal gaz piyasasında hem işlem hacminde hem de arz-talep dengesinde önceki güne kıyasla sınırlı değişimlere işaret ederken, referans fiyat seviyesi dikkat çekici olmaya devam ediyor.