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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 13 milyon 187 bin 570 lira oldu.

Piyasada işlem hacmi önceki gün 9 milyon 575 bin 958 lira olarak kaydedilmişti.

1000 METREKÜP DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI BELLİ OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 677 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Piyasada gaz ticaret miktarı ise 746 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 561 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 793 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

TÜRKİYE’YE 86,7 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 86 milyon 705 bin 328 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 728 bin 865 metreküp olarak kayıtlara geçti.