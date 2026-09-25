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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 11 milyon 466 bin 600 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Önceki gün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 5 bin 96 lira olarak açıklanmıştı.

1000 METREKÜP DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI BELLİ OLDU

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 426 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Piyasada gaz ticaret miktarı ise 658 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 297 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 555 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 103,5 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 103 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 532 bin 84 metreküp olarak kayıtlara geçti.