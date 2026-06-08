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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 196 lira olarak belirlendi. Aynı gün gaz ticaret miktarı ise 151 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

İŞLEM HACMİ 2,5 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Piyasada işlem hacmi dün 2 milyon 596 bin 596 lira olarak kaydedildi. Bu tutar, önceki gün açıklanan 11 milyon 169 bin 850 liraya göre sert bir düşüşe işaret etti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 55 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 336 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 99 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün 99 milyon 181 bin 125 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 99 milyon 171 bin 140 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Veriler, arzın güçlü seyrettiğini ancak işlem hacminde belirgin bir daralma yaşandığını ortaya koydu.