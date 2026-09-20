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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 285 lira 27 kuruş oldu.

Piyasada gaz ticaret miktarı 469 bin metreküp olarak gerçekleşirken, spot doğal gaz piyasasının işlem hacmi 8 milyon 106 bin 794 lira olarak kaydedildi.

Bir önceki gün piyasanın işlem hacmi 12 milyon 689 bin 212 lira olarak açıklanmıştı.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELİRLENDİ

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 149 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 421 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 83 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 83 milyon 35 bin 701 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 82 milyon 953 bin 752 metreküp olarak kayıtlara geçti.