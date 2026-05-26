Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 295 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi ise önceki güne kıyasla dikkat çekici şekilde gerileyerek 1 milyon 988 bin 925 lira seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki gün bu tutar 4 milyon 219 bin 635 lira olarak kaydedilmişti.

İŞLEM MİKTARI VE DENGELEME FİYATLARI

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 115 bin metreküp olurken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da netleşti. Buna göre;

Dengeleme gazı alış fiyatı: 18 bin 159 lira 75 kuruş

Dengeleme gazı satış fiyatı: 16 bin 430 lira 25 kuruş

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ VE ARZ DENGESİ

Türkiye’ye dün toplam 93 milyon 280 bin 161 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 93 milyon 283 bin 429 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, spot piyasada işlem hacmindeki düşüşe rağmen fiyatların yüksek seviyesini koruduğunu belirtirken, arz ve talep dengesinin önümüzdeki günlerde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.