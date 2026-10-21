Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 18 milyon 802 bin 950 lira olarak kaydedildi. Piyasadaki işlem hacmi, önceki gün 4 milyon 151 bin 865 lira seviyesindeydi.

Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 344 lira 60 kuruş olarak belirlenirken, toplam gaz ticaret miktarı 972 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 311 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 377 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

TÜRKİYE’YE 157,7 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 157 milyon 765 bin 269 metreküp oldu. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 751 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.