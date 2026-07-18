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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 915 bin 49 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün 5 milyon 294 bin 59 lira seviyesindeydi.

İŞLEM MİKTARI VE DENGELEME FİYATLARI

Spot piyasada dün gaz ticaret miktarı 283 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 236 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 499 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ VE ARZ

Türkiye’ye dün 94 milyon 186 bin 84 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 94 milyon 265 bin 780 metreküp olarak kayıtlara geçti.