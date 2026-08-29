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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi 4 milyon 877 bin 700 lira oldu. Önceki gün piyasadaki işlem hacmi 4 milyon 225 bin 788 lira olarak kaydedilmişti.

Böylece spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi önceki güne göre yükseldi.

REFERANS FİYAT 17 BİN 175 LİRA OLDU

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 175 lira olarak belirlendi.

Piyasadaki doğal gaz ticaret miktarı ise 284 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 33 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 316 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 104,6 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 104 milyon 599 bin 439 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 444 bin 444 metreküp olarak kayıtlara geçti.