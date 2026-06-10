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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 364 bin 483 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün açıklanan 2 milyon 614 bin 552 liraya göre düşüş gösterdi.

Piyasada dün gaz ticaret miktarı 137 bin metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 121 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 396 lira 5 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Türkiye’ye dün 107 milyon 955 bin 785 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 108 milyon 65 bin 280 metreküp oldu.