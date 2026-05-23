Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 7 milyon 768 bin 800 liraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki gün 2 milyon 128 bin 23 lira seviyesindeydi. Böylece piyasada işlem hacmi kısa sürede önemli ölçüde arttı.

DOĞAL GAZ REFERANS FİYATI 17 BİN 264 TL

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 264 lira olarak belirlendi. Gaz ticaret miktarı ise 450 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da netleşti:

Alış fiyatı: 18 bin 127 lira 20 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 400 lira 80 kuruş

Bu fiyatlar, arz-talep dengesine göre sistemin dengelenmesinde kritik rol oynuyor.

TÜRKİYE’YE GÜNLÜK GAZ GİRİŞİ 118 MİLYON METREKÜP

Enerji verilerine göre Türkiye’ye dün toplam:

118 milyon 456 bin 862 metreküp doğal gaz girişi sağlandı

118 milyon 241 bin 255 metreküp gaz arz edildi

Bu veriler, arzın talebi büyük ölçüde karşıladığını ortaya koydu.