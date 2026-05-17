Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi, önceki gün 3 milyon 525 bin 180 lira seviyesindeyken dün 9 milyon 777 bin 488 liraya yükseldi. Bu artış, piyasada hareketliliğin hız kazandığını gösterdi.

TİCARET MİKTARI VE REFERANS FİYAT

Dün piyasada toplam 569 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleşti. Aynı gün için referans fiyat 17 bin 183 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı:

Alış fiyatı: 18 bin 42 lira 81 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 324 lira 45 kuruş

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün toplam 113 milyon 520 bin 386 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 528 bin 617 metreküp olarak belirlendi.