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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 242 lira 56 kuruş oldu. Aynı gün gaz ticaret miktarı ise 758 bin metreküp olarak gerçekleşti.

İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Spot piyasada işlem hacmi 13 milyon 69 bin 861 lira olarak kaydedildi. Bu rakamın, önceki gün açıklanan 11 milyon 696 bin 392 liralık seviyeye göre yükseldiği görüldü.

DENGELEME GAZI FİYATLARI DA BELİRLENDİ

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları:

Alış fiyatı: 18 bin 104 lira 69 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 380 lira 43 kuruş olarak tespit edildi.

ARZ VE GİRİŞ MİKTARI BİRBİRİNE YAKIN SEYRETTİ

Türkiye’ye dün 87 milyon 573 bin 253 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 87 milyon 629 bin 353 metreküp oldu.

Veriler, doğal gaz piyasasında hem fiyat seviyelerinin yüksek seyrettiğini hem de arz ile talep dengesinin yakından izlendiğini ortaya koydu.