Spor, dünyanın en büyük ortak heyecan alanlarından biridir. Dili, dini, milliyeti ve siyasi görüşü farklı milyonlarca insan; aynı tribünde, aynı ekran başında veya aynı forma sevgisinde buluşabilmektedir. Bu yüzden spor sadece bir oyun değil; aynı zamanda büyük bir kültür, ekonomi ve marka değeridir.

Bugün dünyada futbol başta olmak üzere basketbol, tenis, voleybol ve diğer spor branşları milyarlarca dolarlık bir ekonomi oluşturmuştur. Stadyumlar yapılmakta, milyonlarca forma satılmakta, yayın kuruluşları büyük bedeller ödeyerek şifreli yayın hakları almakta ve sporcular küresel markalara dönüşmektedir. Çünkü spor; rekabetin, emeğin, disiplinin ve heyecanın bir araya geldiği özel bir dünyadır.

Bireysel sporlar olduğu gibi takım sporları da büyük taraftar kitleleri oluşturmaktadır. İnsanlar tuttukları takımın başarısıyla sevinmekte, mağlubiyetiyle üzülmekte ama her şeye rağmen sporun doğasında bulunan rekabet kültürünü kabul etmektedir. Sporun büyüklüğü de zaten buradan gelmektedir. Kazananın da kaybedenin de olduğu ama herkesin aynı kurallar içerisinde yarıştığı bir alan olması…

Bugün Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonlar milyarlarca insan tarafından takip edilmektedir. Dünyanın dört bir yanında insanlar ekran başında maçları izlemekte, spor sayfalarını takip etmekte ve sporcuları adeta birer dünya markası gibi izlemektedir. Sporcuların formaları milyonlarca kişiye ulaşmakta, isimleri küresel reklam değerine dönüşmekte ve ülkeler spor organizasyonları sayesinde uluslararası tanıtım gücü elde etmektedir.

Bu yüzden spor artık sadece saha içerisindeki bir mücadele değil; aynı zamanda ülkelerin marka değeri, kültürel etkisi ve uluslararası vitrini hâline gelmiştir. Güçlü spor organizasyonları düzenleyen, başarılı sporcular yetiştiren ülkeler dünya kamuoyunda daha fazla görünür olmakta ve ekonomik anlamda da büyük kazançlar elde etmektedir.

İşte tam da bu sebeple spor, siyasetten uzak kalmaya çalışan özel bir dünyadır. Çünkü siyaset sporun içine girdiği zaman rekabet duygusu zarar görmeye başlar. Taraftarlar adalet duygusunun kaybolduğunu düşündüğünde spora olan güven azalır. Güvenin azaldığı yerde ise seyirci uzaklaşır, marka değeri düşer ve spor ekonomik anlamda zarar görmeye başlar.

Bu nedenle uluslararası spor kuruluşları siyasetin spor üzerindeki etkisine karşı çok hassas davranmaktadır. FIFA ve UEFA gibi kurumlar, sporun siyasi müdahalelerden uzak kalması için çok sert kurallar uygulamaktadır. Birçok ülke federasyonu geçmişte siyasi müdahale iddiaları nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşılaşmıştır. Çünkü uluslararası spor dünyası bilir ki sporun bağımsızlığı zarar gördüğünde rekabetin ruhu da zarar görür.

Son dönemde ülkemizde liglerin oluşturulması veya bazı sportif kararlarla ilgili siyasi tartışmaların gündeme gelmesi ise spor adına düşündürücü bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bir siyasi parti genel başkanının Türkiye Futbol Federasyonuna Süper ligi tescil etmeyin iddiası üzerine sporun siyasetin etkisinde kalması kabul edilemez. Bu iddianın etkili olduğu yönündeki iddialar bile; sporun bağımsızlığı açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Burada mesele herhangi bir siyasi görüş değil; sporun marka değerinin korunmasıdır.

Çünkü sporun içerisine siyaset gölgesi düştüğü anda insanlar artık sahadaki mücadeleyi değil, perde arkasındaki ilişkileri konuşmaya başlar. Bu da hem taraftar güvenini zedeler hem de Türk sporunun uluslararası alandaki itibarına zarar verir.

Bugün dünya ile rekabet eden sporcular yetiştirmek istiyorsak, kulüplerimizin ekonomik değerini artırmak istiyorsak ve gençlerimizi spor kültürü içerisinde geleceğe hazırlamak istiyorsak; sporun bağımsızlığına büyük önem vermek zorundayız. Başarılı spor ülkeleri sadece yetenekli sporcularla değil, güçlü kurum kültürü ve adil rekabet anlayışıyla büyümüştür.

Spor; siyasetin günlük tartışmalarına teslim edildiği zaman büyüyemez. Çünkü sporun gücü tarafsızlığından, rekabetinden ve adalet duygusundan gelir. Taraftar sahaya baktığında emeğin yarıştığını görmek ister, siyasi güç mücadelelerini değil.

Bu yüzden Türkiye’de sporun marka değerini korumak isteyen herkesin, spor ile siyasetin arasındaki mesafeyi dikkatle koruması gerekir. Çünkü güçlü spor; sadece kupa kazanan değil, adaletine güven duyulan spor kültürüyle mümkündür.

Sporun siyasetçiye değil; zeki, çevik ve ahlaklı sporculara ihtiyacı vardır…