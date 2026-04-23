Sporting CP, Portekiz Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Porto ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Sporting, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

DRAGAO’DA GOL SESİ ÇIKMADI

Estadio do Dragao’da oynanan karşılaşmada iki ekip de kontrollü bir oyun ortaya koydu. Porto, taraftarı önünde baskı kurmaya çalışsa da Sporting savunması hata yapmadı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

DENİZ GÜL İLK 11’DE BAŞLADI

Deniz Gül, Porto adına maça ilk 11’de başladı. Milli forvet 71. dakikada oyundan alınırken yerine Moffi dahil oldu.

PORTO 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Alan Varela, 88. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Bu kart, Porto’nun son dakikalardaki umutlarını iyice azalttı.

SPORTING FİNALİ BEKLİYOR

İlk maçta elde ettiği 1-0’lık galibiyetin avantajını iyi kullanan Sporting, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak finale yükseldi. Sporting'in finaldeki rakibi Torreense ile Fafe eşleşmesinin galibi olacak.