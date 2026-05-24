Trabzonspor, 2025/26 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken orta saha hattına takviye yapmayı hedefliyor.

Türkiye Kupası’nı kazanan bordo-mavililerin daha önce de gündemine aldığı Silas Sinan Andersen transferinde ise güçlü bir rakip ortaya çıktı.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Sporting CP, Türk asıllı Danimarkalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde, Sporting’in oyuncunun kulübü Hacken’e 7 milyon euroluk teklif sunduğu, bonuslarla birlikte bu rakamın 10 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımında 23 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KOPENHAG'DA PARLADI, BİRÇOK EKİPTE FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine Danimarka ekiplerinden Kopenhag altyapısında başlayan Andersen, 2021 yılında Inter Milan’a transfer oldu. Genç oyuncu, 2023’te Hollanda ekibi Utrecht transfer olduktan sonra 2025 yılının başında Hacken’e imza attı.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR

İsveç ekibindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncuya Avrupa’dan da yoğun ilgi olduğu belirtildi.