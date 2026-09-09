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EFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray, Sporting CP ile Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleye saatler kala karşılaşmanın oynanacağı Jose Alvalade Stadyumu'nun saha zemini dikkat çekti.

ZEMİNDEKİ BOZUKLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Maç öncesinde stadyumdan paylaşılan görüntülerde saha zemininin bazı bölümlerindeki bozukluklar göze çarptı.

Zeminin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler 'Patates tarlası' yorumları yaptı.

Zeminin bozukluğu, topa sahip olmayı önceleyen bir takım olan Galatasaray'ın oyununu etkileyebilecek bir unsur olarak görülüyor.

SPORTING CP-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting CP ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.