Spor bazen sadece spor değildir. Hele ki coğrafya Orta Doğu’ya yakınsa, sahada oynanan oyunun çizgileri çoğu zaman saha kenarına sığmaz. Türk Telekom’un Hapoel karşısında aldığı galibiyet de tam olarak böyle bir anlam katmanına oturdu. Skor tabelasında yazan sonuç, teknik analizlerin konusu olabilir; ancak maçın ardından yaşanan bir an vardı ki, o an meselenin sadece basketbol olmadığını gösterdi: Erdem Can’ın eline aldığı Türk bayrağıyla yaptığı kutlama.

Bu görüntü, sıradan bir galibiyet sevincinin ötesine geçti. Çünkü karşınızdaki takım sıradan bir rakip değildi. İsrail temsilcisi Hapoel’e karşı alınan galibiyet, bölgesel gerilimlerin yoğun olduğu bir dönemde ister istemez daha geniş bir anlam dünyasına oturdu. Bu nedenle Erdem Can’ın bayrakla sahaya çıkması, spontane bir coşkunun ürünü olsa bile, sembolik bir mesaj olarak okundu.

Önce hakkı teslim edelim. Türk Telekom’un başarısı küçümsenecek gibi değil. Avrupa arenasında mücadele eden Türk takımlarının her galibiyeti, hem kulüp hem ülke basketbolu açısından değerli. Erdem Can’ın teknik kapasitesi, takımın sahaya koyduğu disiplin ve oyun planı bu galibiyetin temel belirleyicileriydi. Yani ortada gerçekten sportif bir başarı var. Ancak mesele tam da burada başlıyor: Bu başarı nasıl kutlandı?

Modern spor dünyasında semboller, en az skorlar kadar güçlüdür. Bir bayrak, bir forma, bir jest… Bunların her biri, milyonlara ulaşan mesajlar taşır. Erdem Can’ın Türk bayrağıyla sahada tur atması da bu bağlamda okunmalı. Bu görüntü, sadece “kazandık” demiyordu. Aynı zamanda “kime karşı kazandık” sorusunu da görünür kılıyordu.

Burada ince bir çizgi var. Bir teknik direktörün ülkesinin bayrağını taşıması elbette doğal, hatta birçok durumda takdir edilen bir davranıştır. Ancak bu davranışın bağlamı, yani zaman ve karşı taraf, bu sembolün anlamını değiştirir. Hapoel gibi bir İsrail takımına karşı alınan galibiyet sonrası yapılan bayraklı kutlama, ister istemez siyasi bir arka planla okunur.

Peki bu kötü bir şey mi? Bu sorunun cevabı, bakış açısına göre değişir.

Bir kesim için bu görüntü, Türkiye’nin İsrail politikalarına paralel bir “duruş” olarak okunabilir. Özellikle İsrail’in bölgedeki askeri operasyonları ve sivil kayıplar üzerinden yükselen eleştiriler düşünüldüğünde, bu tür sembolik hareketler kamuoyunda karşılık bulabilir. Bu açıdan bakıldığında, Erdem Can’ın bayrakla verdiği görüntü, sadece bir spor anı değil, aynı zamanda duygusal ve politik bir refleks olarak değerlendirilebilir.

Ancak diğer tarafta daha temkinli bir yaklaşım da var. Sporun siyasetle bu denli iç içe geçmesi, uzun vadede riskler barındırır. Çünkü spor, farklı ülkeleri ve toplumları bir araya getiren nadir alanlardan biridir. Eğer her galibiyet, rakibin kimliğine göre politik bir mesaja dönüşürse, bu alanın birleştirici gücü zayıflar.

Erdem Can’ın hareketini bu iki uç arasında değerlendirmek gerekiyor. Bu bir “planlanmış mesaj” mıydı, yoksa anlık bir coşkunun dışavurumu mu? Muhtemelen ikinci seçenek daha ağır basıyor. Ancak modern iletişim çağında niyet kadar algı da belirleyicidir. Ve bu görüntü, algı düzeyinde çoktan bir anlam üretmiş durumda.

Aslında burada asıl dikkat çekici olan, Türkiye’de sporun nasıl okunduğudur. Aynı hareket farklı bir rakibe karşı yapılsaydı, muhtemelen bu kadar tartışılmazdı. Ama konu İsrail olunca, otomatik olarak siyasi bir bağlam devreye giriyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Türkiye’de spor, özellikle uluslararası müsabakalarda, çoğu zaman “milli mesele” refleksiyle izleniyor.

Bu refleksin kökeni de anlaşılır. Tarihsel deneyimler, bölgesel gerilimler ve güncel politik gelişmeler, spor karşılaşmalarına ekstra anlamlar yüklenmesine neden oluyor. Ancak bu durum, zaman zaman sporcuların ve teknik adamların üzerindeki yükü de artırıyor. Çünkü attığınız her adım, yaptığınız her jest, sadece sportif değil, politik bir yorumun da konusu haline geliyor.

Erdem Can’ın bayrakla yaptığı kutlama tam da böyle bir örnek. Bu görüntü, bir yandan büyük bir gurur ve coşku anını temsil ediyor. Diğer yandan ise, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gölgesinde farklı anlamlar üretiyor. Yani aynı kare, iki farklı hikaye anlatıyor.

Burada belki de sorulması gereken en kritik soru şu: Spor insanlarından bu tür sembolik duruşlar beklenmeli mi? Yoksa onların rolü sahayla sınırlı mı kalmalı?

Bu sorunun net bir cevabı yok. Ancak şurası açık: Günümüz dünyasında sporcular ve teknik direktörler artık sadece saha içi performanslarıyla değil, saha dışı duruşlarıyla da değerlendiriliyor. Sosyal medya, canlı yayınlar ve anlık görüntüler, bu figürleri birer “mesaj taşıyıcısına” dönüştürüyor.

Erdem Can’ın görüntüsü de tam olarak böyle bir işlev gördü. Belki planlanmamıştı, belki sadece bir anlık coşkuydu. Ama sonuç olarak, Türkiye’de geniş bir kesim tarafından “mesaj” olarak okundu.

Türk Telekom cephesine dönersek… Bu galibiyet, kulüp tarihine yazılacak önemli bir başarı. Takımın sahadaki performansı, disiplinli oyunu ve teknik ekibin katkısı, alkışı sonuna kadar hak ediyor. Ancak bu başarıyı konuşurken, maç sonundaki o görüntüyü görmezden gelmek de mümkün değil.

Çünkü bazen bir fotoğraf, bir maçtan daha uzun ömürlü olur.

Ve o fotoğraf bize şunu söylüyor: Spor sahasında kazanılan her zafer, sadece skorla ölçülmez. Bazen o zaferin nasıl kutlandığı, neyi temsil ettiği ve hangi duygulara hitap ettiği de en az skor kadar belirleyici olur.

Erdem Can’ın elindeki Türk bayrağı da tam olarak böyle bir sembole dönüştü. Kimileri için gurur, kimileri için gereksiz bir politik mesaj, kimileri için ise sadece saf bir sevinç anı…

Ama ne olursa olsun, artık o an sadece bir kutlama değil. Aynı zamanda bir tartışma, bir yorum ve belki de bir dönemin ruhunu yansıtan küçük ama anlamlı bir kare.