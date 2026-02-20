Spor zirvede, diziler nefes nefese: 19 Şubat reytinglerinde büyük yarış - Resim : 1

TOTAL GRUBU

Total reytinglerde gecenin lideri spor oldu. Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması zirveye adını yazdırdı.

1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. sıra: Sevdiğim Sensin - 7.60

3. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 6.48

Spor zirvede, diziler nefes nefese: 19 Şubat reytinglerinde büyük yarış - Resim : 2

AB Grubu

AB kategorisinde tablo biraz farklıydı. Spor yayını burada da liderliğini korurken, Halef AB’de Sevdiğim Sensin’in önünde yer aldı.

1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 5.36

3. sıra: Sevdiğim Sensin - 4.98

Spor zirvede, diziler nefes nefese: 19 Şubat reytinglerinde büyük yarış - Resim : 3

ABC Grubu

ABC grubunda ise Sevdiğim Sensin, gecenin kazananlarından biri oldu.

1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. sıra: Sevdiğim Sensin - 6.93

3. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 5.71