TOTAL GRUBU
Total reytinglerde gecenin lideri spor oldu. Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması zirveye adını yazdırdı.
1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
2. sıra: Sevdiğim Sensin - 7.60
3. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 6.48
AB Grubu
AB kategorisinde tablo biraz farklıydı. Spor yayını burada da liderliğini korurken, Halef AB’de Sevdiğim Sensin’in önünde yer aldı.
1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
2. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 5.36
3. sıra: Sevdiğim Sensin - 4.98
ABC Grubu
ABC grubunda ise Sevdiğim Sensin, gecenin kazananlarından biri oldu.
1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
2. sıra: Sevdiğim Sensin - 6.93
3. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 5.71