Spor Toto ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise 7. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-27, 25-23, 25-23 sonuçlandı.

SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecanlı bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Spor Toto, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda ağırladığı Fenerbahçe Medicana karşısında net bir üstünlük sağlayarak galip geldi.

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki galibiyet sayısını 9'a yükseltirken, Fenerbahçe Medicana 7. mağlubiyetini yaşadı ve puan kayıplarına devam etti.

Maç, Spor Toto'nun etkili hücum ve savunma performansıyla başkentte oynandı. Karşılaşma, ligin üst sıralarındaki rekabeti de doğrudan etkileyen önemli bir sonuç olarak kayıtlara geçti. Spor Toto bu galibiyetle sıralamadaki yerini güçlendirmeyi hedeflerken, Fenerbahçe Medicana ise deplasman yenilgisi sonrası toparlanma arayışına girecek.