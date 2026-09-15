Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek'in RK Vogosca ekibiyle karşı karşıya geldi.
THF Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye etkili başlayan Ankara temsilcisi, ilk yarıyı 20-9 önde tamamladı.
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜRDÜ
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Spor Toto, karşılaşmadan 37-21'lik galibiyetle ayrıldı.
Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Spor Toto, iki karşılaşmada aldığı farklı galibiyetlerin ardından EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda adını 2. tura yazdırdı.