Aksaray Üniversitesi’nin 20. yılı kapsamında düzenlenen Spor Şenlikleri, voleybol müsabakasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın da katıldığı açılışta, sporun üniversite yaşamındaki önemine dikkat çekildi. Veteriner Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi arasında oynanan karşılaşmayı Veteriner Fakültesi 3-1 kazandı.

COŞKULU AÇILIŞ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor Şenliklerine voleybol müsabakasıyla başladı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış karşılaşması, yoğun katılım ve tribünlerde oluşan coşkulu atmosferle dikkat çekti.

Etkinliğe ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“SPOR, DİSİPLİN VE TAKIM RUHUDUR”

Açılışta konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin 20 yıllık geçmişine vurgu yaparak, akademik başarıların yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerin de önemine dikkat çekti.

Arıbaş konuşmasında,

“Üniversite hayatı sadece akademik gelişimden ibaret değildir. Spor; disiplin, takım ruhu ve dayanışma kültürünü geliştiren en önemli unsurlardan biridir.” ifadelerini kullandı.

YOĞUN KATILIM VE TRİBÜN DESTEĞİ

Açılış müsabakasında öğrencilerin tribünleri doldurması dikkat çekti. Tezahüratlarla takımlarına destek veren öğrenciler, karşılaşmaya büyük bir enerji kattı.

Rektör Arıbaş, öğrencilerin sportif faaliyetlere ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm takımlara başarılar diledi ve organizasyonun dostluk içinde geçmesi temennisinde bulundu.

SAHADA KIYASIYA MÜCADELE

Açılış karşılaşması, Veteriner Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi takımları arasında oynandı.

Rektör Arıbaş’ın yaptığı sembolik servis atışıyla başlayan mücadelede iki takım da üstün performans sergilemek için sahaya çıktı.

VETERİNER FAKÜLTESİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Veteriner Fakültesi, setler boyunca üstünlüğünü korudu.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Veteriner Fakültesi, Spor Şenliklerine galibiyetle başladı. Tribünlerde oluşan yoğun ilgi ise organizasyonun coşkusunu artırdı.

Spor Şenliklerinin, farklı branşlarda düzenlenecek müsabakalarla devam edeceği belirtildi. Organizasyon boyunca centilmenlik, dostluk ve rekabetin ön planda olması bekleniyor.