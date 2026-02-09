Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor

Uzmanlar, spor salonuna ayıracak zamanı olmayan ya da oraya gitmeyi tercih etmeyenler için hayatın içine kolayca serpiştirilebilecek “atıştırmalık aktiviteler” öneriyor. İşte spor salonuna gitmeden formda kalmanın yolu…

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 1

Formda kalmanın tek yolunun ter döktüren, uzun ve zorlayıcı egzersizler olduğu fikri yıllardır kulağımıza fısıldanıyor. Peki ya buna ne zamanımız ne de motivasyonumuz varsa? University College London bünyesindeki Spor, Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü’nde kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışan Jo Blodgett’e göre çözüm oldukça basit: Günlük rutininize zahmetsizce ekleyebileceğiniz kısa ama etkili hareketler.

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 2

NELER YAPILABİLİR?

Gününüze küçük hareket patlamaları ekleyin:

Blodgett, gün içinde “egzersiz atıştırmalıkları” için sandığımızdan çok daha fazla fırsat olduğunu söylüyor. Bu kısa süreli ama yoğun hareketlerin bilimsel adı “yüksek yoğunluklu aralıklı günlük yaşam aktiviteleri” (VILPA).

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 3

Mantık basit: Günlük işleri yaparken kısa anlar için eforu artırmak.

Blodgett’in önerilerinden bazıları şöyle:

Merdiveni ve asansörü birlikte kullanın: Çok kat çıkmanız gerekiyorsa yolun bir kısmını merdivenle tamamlayın, kalanında asansöre geçin.

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 4

Bir durak erken inin: Toplu taşımayla gidiyorsanız, varış noktanızdan bir veya birkaç durak önce inip tempolu bir yürüyüş yapın.

Hızınızı yükseltin: Zaten yürüyorsanız, belirlediğiniz iki nokta arasında temponuzu bilinçli olarak artırın. Gün içinde sadece üç-dört kez, birer ikişer dakikalık yoğun hareketler bile kalp sağlığı ve yaşam süresi üzerinde ciddi fark yaratabiliyor.

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 5

“Aktif Tembel” Olmayın

Hareketi yalnızca spor salonuna sıkıştırmak büyük bir yanılgı. Haftada birkaç gün spor yapıyor olabilirsiniz ama Blodgett’e göre pek çoğumuz yine de “aktif tembel” kategorisine giriyoruz. Çünkü günün geri kalanını masa başında ya da koltukta hareketsiz geçiriyoruz.

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 6

“Spor salonunda geçirilen yarım saat, günün sadece çok küçük bir bölümü” diyen Blodgett soruyu net soruyor: “Peki kalan 23,5 saat ne olacak?”

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 7

Bu duruma giriyorsanız, işte birkaç basit öneri:

Sık sık ayağa kalkın: Oturarak çalışıyorsanız belli aralıklarla ayağa kalkın.

Öğle aralarını değerlendirin: Telefon ekranına bakmak yerine kısa bir yürüyüşe çıkın.

Hareketli toplantılar yapın: Özellikle telefon görüşmelerini yürüyerek yapmayı deneyin.

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 8

Öncelik Sırasını Bilin

Araştırmalar, mümkün olduğunca az süre oturmanın sağlık açısından en iyisi olduğunu gösteriyor. Blodgett, “Her 15–30 dakikada bir ayağa kalkıp biraz hareket etmek bile fark yaratır” diyor.

Spor salonuna gitmeden de formda kalabilirsiniz: Günde sadece 2 dakika yetiyor - Resim: 9

Bu, spor salonunu tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Hareketin bir hiyerarşisi var: Kalp atış hızını yükselten yüksek yoğunluklu aktiviteler en faydalı olanlar. Onları yürüyüş gibi orta yoğunluklu egzersizler takip ediyor.

Hareketsiz Zamanı Kısaltın

Gün boyu hareket halinde olun: Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalışın.

Günlük işleri fırsata çevirin: Alışveriş poşetlerini taşımak, ev temizlemek, bahçe işleri yapmak bile vücudu aktif tutar.

Çocuklara alan tanıyın: Avustralya’da çocukların bebek arabası ya da araç koltuğunda bir seferde bir saatten fazla tutulmaması öneriliyor; serbest hareket gelişimleri için önemli.

Kaynak: Haber Merkezi
