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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak hedefiyle düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, bu yıl da uygulanmada olacak. Kamplardan 03-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler ücretsiz yararlanacak.

Okullardaki eğitimlerden yararlanmak isteyenler, Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvurulabileceği gibi e-devlet kapısı üzerinden de online başvuru gerçekleşebilecek.

Uzman antrenörler eşliğinde yapılacak eğitimler sonrasında tüm katılımcılara spor bilgi sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda yetenekleriyle ön plana çıkan sporcu çocuklar, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve okul spor faaliyetlerine yönlendirilecek.

GSB Spor Okullarının temsili açılışı, 29 Haziran'da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futboldan basketbola, yüzmeden tenise, voleyboldan cimnastiğe kadar farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, ailelere çocuklarını Bakanlık tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu.