Muhabir, saldırı sonucunda hem bedensel zarar gördü hem de kullandığı ekipmanlar hasar aldı.

Funda Tatlıöz, yaşananları herhangi bir takım, taraftar grubu veya oluşumla bağdaştırmamak gerektiğini belirterek, konunun sadece bir insanlık sorunu olduğunu vurguladı.

Kardeşinin yaşadığı talihsiz olayın ardından sessizliğini bozan Bahadır Tatlıöz, tepkisini sert ifadelerle dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yaşananlara duyduğu öfkeyi sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir mesajla kamuoyuyla paylaştı.

"Ben o hadsiz adamın saldırısına çok şaşırmadım! Çünkü dünyada böyle insanlar var zaten. Aynı akşam başka bir kadın muhabire de agresyon yapmış videoları her yere yayıldı. Herif zaten tam bir toplum virüsü. Konu yol açmak konusu falan değil. İlk videoda da dikkat edin yol zaten ilerliyor, ve bu herif haricinde kimsenin en ufak rahatsızlığı yok hatta kameraya selam verenler gülücük atanlar var. Yani ortada hiç bir sorun yok herkes keyfi yerinde, bu saldırgan herif hariç. Bu tipler her zaman toplumun içinde kötülükler yayarak beslenmişlerdir. Kimisi katil, kimi hırsız, kimi tecavüzcü kimi ise bir çok alanda farklı farklı zararlar vermişlerdir insanlara. Ben o herife değil ama "Adam haklı" demekten utanmayan, insana özellikle kendinden güçsüz bir kadına bu kadar küçük bir sebepten saldırabilen bir alçağı savunan yurdum insanlarının görünürde ahlaka ve insanlığa karşı olan umudumu kaybediyorum. Allah'tan bunların sayıları çok az ve düzgün insanlar ağızlarının payını veriyor, yeniden umut yeşeriyor içimde"