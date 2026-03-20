Spor federasyonları, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla kutlamalarda bulundu. Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Tenis Federasyonu ise birlik ve beraberliğin vurgulandığı mesajında, bayramın ülkeye ve İslam dünyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek iyi dileklerini iletti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yayımlanan açıklamada, Ramazan Bayramı’nın dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiği belirtilerek, camia başta olmak üzere tüm millet için sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu. Mesajda ayrıca kardeşlik bağlarının pekişmesi ve sevgi ortamının artması dile getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu da kutlama mesajında karşılıklı sevgi ve saygının önemine dikkat çekerek, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı’nı çeşitli temennilerle kutladı.