Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), "Dil değişirse, oyun değişir" başlığıyla yayımladığı mesajında, "TMOK olarak, sporda eşitliğin sahalardan önce dilde başladığına inanıyoruz. Gelin, sahadaki mücadeleyi ayrımcılıktan uzak, önyargısız ve eşitlikçi kelimelerle konuşalım; spordaki eşitliğin engellerinden birini hep beraber kaldıralım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ise mesajında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde; kadınların ihtiyacının, pozitif de olsa bir ayrıcalık değil, eşit şartlarda hak ettikleri değeri görmek olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, yalnızca bugün değil her gün eşitlik, saygı ve hak ettikleri değeri görmelerini diliyoruz" dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu, "Mücadelesiyle, kararlılığıyla her gün birbirine ilham olan tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini paylaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu ise, "Başarılarıyla ilham olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu açıklamasında, "Türk judosunun gelişiminde büyük emeği olan kadın sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve spor camiamızın tüm emekçi kadınları; disiplinleri, kararlılıkları ve mücadele ruhlarıyla tatami üzerinde olduğu kadar hayatın her alanında da ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Türkiye Judo Federasyonu olarak sporda eşitliği, fırsat adaletini ve kadınların spor yoluyla güçlenmesini desteklemeye kararlılıkla devam ediyor; judonun değerleriyle yetişen güçlü nesillerin oluşmasına katkı sağlayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Hokey Federasyonu, "Sahada, hayatta ve her alanda emeği, azmi ve başarılarıyla ilham veren tüm kadınların gününü kutluyoruz" dedi. Türkiye Tekvando Federasyonu da, "Kuşağındaki azim, ruhundaki asaletle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı. Türkiye Tenis Federasyonu ise, "Kortta ve hayatın her alanında ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu, "Hedefe odaklanan kadınlar, başarıyı tam isabetle vurur" başlığıyla yayımladığı mesajda, "Azimleri, disiplinleri ve başarılarıyla Türk sporuna değer katan tüm kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, spor emekçilerimizin ve toplumumuzun en önemli gücü olan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tekvando, badminton, kayak, satranç, yelken, kano, kick boks, otomobil, görme engelliler, ragbi, motosiklet, modern pentatlon ve golf federasyonu da yayımladıkları mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.