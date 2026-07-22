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Temsilcilerimizin Avrupa sahnesindeki mücadeleleri, yeni transferlerin performansları ve kulüplerin kamp çalışmalarıyla spor dünyasında yoğun bir gün yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve hazırlık karşılaşmalarının yanı sıra salon sporlarında da kritik müsabakalar sporseverleri bekliyor.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında kendi sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Talisca kaydetti. Karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood da ilk kez resmi bir müsabakada boy gösterdi.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA MESAİSİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa kupaları kapsamındaki Midtjylland karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve belirlenen bir futbolcu basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Konuk ekip Midtjylland da maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir FK ise UEFA Konferans Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku’yu kendi sahasında konuk edecek. Gün genelinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde 2’nci eleme turu ilk maçlarının heyecanı sürecek.

GALATASARAY'DA ÇİFT ANTRENMAN VE HAZIRLIK MAÇLARI

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, günü saat 11.00 ve 17.00'de gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. Kulüplerin sezona hazırlık süreçleri kapsamında bugün saat 15.00'te Dunkerque - Samsunspor ve Ümraniyespor - Manisa FK karşılaşmaları oynanacak.

MİLLİ HEYECAN VE SALON SPORLARI

Voleybolda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da mücadele ettiği Milletler Ligi final etabı, Çin’in ev sahipliğinde resmen başlıyor. Güreşte ise Ankara Salonu’nda düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası müsabakalarla devam edecek.