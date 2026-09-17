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Seyrantepe Spor Kompleksi'nin tahsis sözleşmesi uyarınca yatırılması zorunlu amatör branş payının ödenmediğini iddia eden bakanlık makamları, kulübe yönelik yasal icra süreci başlattı.

Galatasaray cephesinden gelen resmi itiraz hamlesiyle yasal takibin kilitlenmesi üzerine harekete geçen yetkililer, bu kez 18 milyon 966 bin 895 lira 40 kuruşluk meblağın tahsili ve kötü niyet tazminatı talebiyle yargı yoluna başvurdu.

Kulüp avukatları ise mecut borcun kapatıldığını vurgulayarak, bakanlık birimlerinin geriye dönük faiz, fiyat farkı ve 2025 dönemi adına şişirilmiş yeni bir borç bakiyesi çıkardığını savundu.