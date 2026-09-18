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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı mağlup ettiği karşılaşmaya dikkat çeken bir değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon başından bu yana formalarının sırtında taşıdığı "Tera" logosunu kaldırarak, bu alanda yalnızca futbolcuların isimlerine yer verdi.

Formadaki bu radikal değişimin arkasında, Türkiye finans piyasalarını sarsan ve Tera Holding'i merkezine alan adli ve idari soruşturmalar yer alıyor.

TERA HOLDİNG SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding’e operasyon düzenlendi. Süreç dâhilinde Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınırken, Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında yer aldığı bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaşanan likidite problemleri ve usulsüz işlem iddiaları üzerine aralarında Tera Portföy’ün de bulunduğu 7 şirkete ait 130 yatırım fonundaki tüm işlemleri durdurdu.

YÜZDE 10 DÜŞÜŞ: HİSSELER SERT GERİLEDİ

Soruşturma haberleri ve formadaki sponsor logosunun kaldırılması finans boyutuna da yansıdı. Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş (BJKAS) hisseleri, 16 Eylül 2026’daki 2,36 lira seviyesinden ertesi gün 2,13 liraya gerileyerek tek bir günde %10 oranında değer kaybetti.

Kulüp kanadından sponsorluk sözleşmesinin feshedilip feshedilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ VE GÜNDEM OLAN SÖZLER

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş., 12 Mayıs 2026’da KAP’a bildirdiği açıklamayla Tera Yatırım Holding ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması sağlandığını duyurmuştu.

17 Ağustos 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen lansmanda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e yönelik “Para lazım olunca gideceğim, alacağım Emre Bey’den” şeklindeki espri dolu sözleri ve Tezmen’in “Eyvah!” yanıtı gündem olmuştu.

En son 11 Eylül 2026’daki Erzurumspor lig maçında ve Zalgiris Kauno Avrupa mücadelesinde Tera logosuyla sahaya çıkan Beşiktaş’ın, yaşanan hukuki süreçlerin ardından sponsorluk ilişkisini nasıl yönlendireceği merakla bekleniyor.