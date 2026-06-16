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Kaynak: AA / DHA / İHA

SPK’nın Ankara’daki yerleşkesinde düzenlenen “8. Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni”nde konuşan Sütcü, özellikle sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlenmenin kritik önem taşıdığını vurguladı.

“HERKES FİNANSAL OKURYAZARLIKLA DAHA GÜVENDE OLUR”

Sütcü, SPK olarak finansalokuryazarlik.gov.tr platformu başta olmak üzere yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle toplumun her kesimine ulaştıklarını belirtti. Finansal okuryazarlığın yalnızca tasarruf ve yatırım değil, aynı zamanda riskleri tanıma ve doğru karar verme becerisi kazandırdığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARI

Konuşmasında sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinin giderek arttığını belirten Sütcü, özellikle yasa dışı bahis, sahte yatırım vaatleri ve kripto varlık dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sütcü, finansal okuryazarlığın dijital çağda bireyleri bu tür risklere karşı daha dirençli hale getirdiğini vurguladı.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLER VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla bu yıl “Sosyal Medya Dolandırıcılıklarına Karşı Güvencemiz Finansal Okuryazarlığımız” temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törende SPK yetkilileri, öğrenciler ve aileleri bir araya gelirken, ilk üçe giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.