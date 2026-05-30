Kurulun 30 Mayıs 2026 tarihli ve 33/993 sayılı kararı doğrultusunda, mevcut tedbirlerin 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

SPK’nın açıklamasına göre, pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasak uygulaması devam edecek. Bununla birlikte, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnek şekilde uygulanmasına ilişkin düzenleme de aynı tarihe kadar sürdürülecek.

Söz konusu kararın, piyasalardaki istikrarın korunması ve olası dalgalanmaların sınırlandırılması amacıyla alındığı değerlendiriliyor.