Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) direktifleri doğrultusunda devreye alınan tedbir kararıyla birlikte, GUNDG hisseleri bir ay boyunca kredili işlemlere ve açığa satışa kapatıldı.

Kararın Uygulama Takvimi ve Detayları:

Başlangıç: 29 Temmuz 2026 (Seans açılışı itibarıyla)

Bitiş: 28 Ağustos 2026 (Seans kapanışına kadar)

Tedbirin Kapsamı: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

PAZAR KURALLARINDAN BAĞIMSIZ UYGULANACAK

Yapılan açıklamada, VBTS kapsamında alınan bu önlemlerin; hissenin işlem gördüğü mevcut pazar kurallarından, pazar değişikliklerinden veya diğer düzenlemelerden tamamen bağımsız olduğu ve belirlenen süre bitimine kadar kesintisiz uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan, SPK’nın 5 Aralık 2024 tarihinde aldığı karar gereğince Borsa İstanbul'daki açığ