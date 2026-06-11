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SPK’nın haftalık bültenine göre Kurul ayrıca Türkiye Sigorta AŞ’nin 10 milyar liralık ve Goodyear Lastikleri Türk AŞ’nin 1 milyar 250 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurularını da onayladı.

Borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin olarak ise Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 4 milyar liralık, Creditwest Faktoring AŞ’nin 670 milyon liralık, Deva Holding AŞ’nin 4 milyar liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ’nin 2 milyar 500 milyon liralık başvurularına izin verildi.

Ayrıca Tera Yatırım Bankası AŞ’nin 12 milyar liralık ve 50 milyon dolarlık, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ’nin 5 milyar liralık ve 50 milyon avroluk, Ak Finansal Kiralama AŞ’nin ise 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvuruları da Kurul tarafından onaylandı.

Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ’nin 4 milyar liralık yeşil-sürdürülebilir kira sertifikası, Hedef Varlık Kiralama AŞ’nin 325 milyon liralık ve Ahlatcı Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar liralık kira sertifikası ihraçlarına da onay verdi.

Öte yandan Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ’ye ait iki yeni fonun kuruluşuna izin verilirken, Destek Yatırım Bankası AŞ’nin emir iletimine aracılık faaliyet izni başvurusu da olumlu karşılandı.

SPK ayrıca bir tüzel ve iki gerçek kişiye toplam 23 milyon 902 bin 868 lira idari para cezası uygulanmasına karar verirken, 12 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlattı.

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