Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik yatırımcılara internet üzerinden izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık alım satımı yaptırdığı tespit edilen 46 internet sitesine erişim engeli getirdi. Kurul, ayrıca bir site için daha hukuki işlem başlattı.

TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI ONAYLARI

SPK, 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. TL cinsinden tahvil ve finansman bonolarında Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 7 milyar TL, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 20 milyar TL, Misyon Yatırım Bankası AŞ’ye 2 milyar TL, diğer şirketlere ise toplam 4,6 milyar TL onay verildi. Dolar cinsinden ihraçlarda ise Destek Yatırım Bankası AŞ’ye 15 milyon dolar, Türkiye Garanti Bankası AŞ’ye 2 milyar dolar yeşil ve sürdürülebilir tahvil ihracı kabul edildi.

İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, bazı şirket ve kişiler hakkında idari para cezaları uyguladı. Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ’ye özel durum açıklamalarını zamanında yapmaması nedeniyle toplam 709 bin TL ceza kesildi. SASA payına dayalı varant işlemlerinde bir kişiye 673 bin TL, bir aracı kuruma ise 13,3 milyon TL idari para cezası verildi.

YENİ FON VE YATIRIM İZİNLERİ

SPK, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ’nin iki yeni emeklilik yatırım fonunun kuruluşuna izin verdi. Midas Menkul Değerler AŞ’nin halka arza aracılık başvurusu onaylandı. Ayrıca TMKŞ Golden Global Bank ve TMKŞ Fair Finansman fonlarının varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvuruları uygun bulundu.

YATIRIMCI HAKLARININ KORUNMASI

Sermaye piyasalarının güvenliği ve yatırımcı haklarının korunması için SPK, izinsiz faaliyet gösteren internet sitelerine karşı hukuki sürecin devam edeceğini duyurdu.