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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Ulusal Faktoring, İhlas Holding ve SASA Polyester'in sermaye yapılarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları izahname ve ihraç belgesi başvurularını karara bağladı. Alınan onaylar doğrultusunda şirketler sırasıyla bedelsiz, bedelli ve tahsisli yöntemlerle sermayelerini artıracak.

Ulusal Faktoring AŞ (#ULUFA) | Bedelsiz Artırım

Şirketin halihazırda 540 milyon TL olan sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 540 milyon TL artırılıyor. Bedelsiz gerçekleştirilecek bu işlem sonucunda şirketin yeni sermayesi 1 milyar 80 milyon TL olacak.

İhlas Holding AŞ (#IHYAY) | Bedelli Artırım

Holdingin 1 milyar 500 milyon TL olan mevcut sermayesi, yine 1 milyar 500 milyon TL tutarında bedelli artırıma tabi tutulacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlenen bu artırımla birlikte yeni sermaye 3 milyar TL seviyesine ulaşacak.

SASA Polyester Sanayi AŞ (#SASA) | Tahsisli Artırım ve Tahvil Dönüşümü

SASA'nın 46.255.615.356,80 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, tahsisli yöntem kullanılarak 785.263.157,89 TL artırılacak ve 47.040.878.514,69 TL'ye çıkarılacak.

Bu sermaye artırımı; şirketin geçmişte ihraç ettiği 415 milyon euroluk paya dönüştürülebilir tahvillerin, 37 milyon 300 bin euroluk kısmının itfa edilmesi (şarta bağlı sermaye artırımı) amacıyla yapılıyor.

İşlem kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanacak. İhraç edilecek yeni paylar, baştan belirlenen şartlar doğrultusunda doğrudan tahvil yatırımcılarına tahsis edilecek.

1 TL nominal değerli 100 adet pay (1 lot) için dönüştürme fiyatı 0,0475 euro olarak netleşti. Bu hesaba göre, 100 bin euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvili olan bir yatırımcıya 2.105.263,16 lot (210.526.316 adet) SASA payı verilecek.

Ayrıca SPK, SASA Polyester'in söz konusu tahsisli pay ihracına yönelik ihraç belgesi talebini de olumlu bularak onayladı.