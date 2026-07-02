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SPK haftalık bültenine göre Kurul, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin pay başına 70 liradan, Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 56 liradan halka arzını uygun buldu.

SASA Polyester Sanayi AŞ'nin yaklaşık 5,5 milyar liralık tahsisli bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 1,8 milyar liralık, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 12 milyar liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 5 milyar 356 milyon 800 bin liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin 3 milyar liralık, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 50 milyar liralık, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 35 milyar lira ve 120 milyon avroluk, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 750 milyon lira ve 62,5 milyon dolarlık, QNB Bank AŞ'nin 1 milyar dolarlık, Şekerbank Türk AŞ'nin 350 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

DK Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Pasha Yatırım Bankası AŞ Worqcompany Varlık Finansmanı Fonu'nun 1,5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

SPK, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ'nin (Şirket), 42,5 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 80 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşıladı.