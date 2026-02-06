Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Şubat 2026 tarihli ve 2026/6 numaralı bülteniyle Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

​Halka Arz Detayları ise belli oldu. Ata Turizm 3 milyar 136 milyon TL halka arz büyüklüğü ile çıktı.

​Şirket, önümüzdeki günlerde onaylı izahnameyi yayınlayarak talep toplama tarihlerini ve detaylarını kamuoyuna duyuracak.

DORAK HOLDİNG'İN İŞTİRAKİ: ATA TURİZM

Ata Turizm, Dorak Holding altında bulunan 21 iştirakten biri. Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş.'nin temelleri, 1971 yılında turizm alanında hizmet vermek için kurulan Dorak Tours ile girdi. 2002 yılında şirketler grubuna, 2011 yılında da holdinge dönüştü.

Dorak Holding Başkanı Ahmet Serdar Körükçü

Ata Turizm İşletmecilik Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş Türkiye'de 2002 tarihinde Limited Şirket olarak kurulmuş olup, Otel İşletmeciliği, Restoran İşletmeciliği, Madencilik ve Havacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket 29.05.2015 tarihinde nevi değiştirerek Anonim şirket oldu.