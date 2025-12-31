SPK, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin yüzde 400 oranındaki bedelli sermaye artırımını kabul etti. Bu kapsamda şirket, 5 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Söz konusu düzenleme ile Fenerbahçe Futbol AŞ’nin mevcut sermayesi 1 milyar 250 milyon TL’den 6 milyar 250 milyon TL’ye yükselmiş olacak.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın, kulübün finansal yapısının güçlendirilmesi ve borçların azaltılmasında kullanılması bekleniyor.

Bedelli sermaye artırımı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek.