Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına yeşil ışık yaktı. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Kurul, Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 22 liradan halka arzını onayladı.

Kurul ayrıca Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 284 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı ile Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 309 milyon 176 bin liralık bedelli sermaye artırımı taleplerini olumlu karşıladı.

Borçlanma aracı ihraç izinleri kapsamında Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 15 milyar lira, Anadolubank AŞ'ye 10 milyar lira, Alternatifbank AŞ'ye 4,5 milyar lira, Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ'ye 1 milyar lira, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya 500 milyon avro tutarında ihraç izni verildi.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık, Hayat Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı da Kurul'dan onay aldı.

KURULUŞUNA İZİN VERİLEN YENİ FONLAR

BV Portföy Yönetimi AŞ'nin BV Portföy Yönetimi AŞ Karbon Hasadı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşu ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi kabul edildi.Barclays Menkul Değerler AŞ'nin yurt içinde işlem aracılığı ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere kısmi yetkili aracı kurum olarak faaliyete başlaması başvurusu da olumlu sonuçlandı.

İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELLERİ

Kurul, üç tüzel kişi ile üç gerçek kişiye toplam 9 milyon 856 bin 102 lira idari para cezası kesti.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet üzerinden yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 17 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gerekli hukuki adımların atılmasına karar verildi.