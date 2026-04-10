Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül’ün görev süresi 18 Nisan’da sona erecek. Gönül’ün yerine kimin geçeceği merakla beklenirken, Ziraat Bankası kökenli üst düzey yönetici Celal Reyhan’ın adı kulislerde öne çıkıyor. Son günlerde adı en çok konuşulan isimlerden biri olan Reyhan, daha önce de farklı adaylarla gündeme gelmişti. Ancak borsa kulislerinde, Reyhan’ın bu pozisyon için en güçlü aday olduğu vurgulanıyor.

Uzun yıllar Ziraat Bankası’nda üst düzey görevler üstlenen Reyhan, özellikle fon ve risk yönetimi konusundaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Fon Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Risk Yönetim Grup Başkanlığı görevlerinde bulunan Reyhan, aynı zamanda uluslararası tecrübesiyle de tanınıyor.

Kariyerinde kritik yönetim görevleri üstlenen Reyhan, Ziraat Bankası’nın Bahreyn Şubesi’nde de yöneticilik yapmıştı. Eğitim hayatında ise İngiltere’de University of Exeter’da MBA yaparak akademik bilgisini pekiştirdi.

2011 yılında Ziraat Bankası’ndaki görevinden ayrılan Reyhan, SPK Başkanlığı için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor ve karar sürecinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. SPK’daki bu değişimin, borsa ve sermaye piyasalarının geleceği açısından büyük etkiler yaratması bekleniyor.