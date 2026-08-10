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Açılış haftasında Kuzey Amerika'da 355 milyon dolar, küresel çapta ise 932 milyon dolar toplayarak rekor kıran film; toplamda Kuzey Amerika'da 655 milyon dolara, dünya genelinde ise 1,67 milyar dolarlık devasa bir bilet satışına ulaştı.







Beyazperde'de yer alan habere göre, açılış haftasında Kuzey Amerika'da 355 milyon dolar, küresel çapta ise 932 milyon dolar toplayarak rekor kıran film; toplamda Kuzey Amerika'da 655 milyon dolara, dünya genelinde ise 1,67 milyar dolarlık devasa bir bilet satışına ulaştı.







Gişe listesinin ikinci sırasında ise Christopher Nolan'ın "The Odyssey" filmi yer alıyor. Dördüncü hafta sonunda 31,5 milyon dolar kazanan film, Kuzey Amerika'da 461 milyon dolara, dünya genelinde ise 1,1 milyar dolara ulaşarak Nolan'ın kariyerindeki en çok kazandıran film unvanını ele geçirdi.







Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı Homeros uyarlaması, IMAX salonlarında ulaştığı 289 milyon dolarlık gelirle "Avatar"ı geride bırakarak bu formatta tüm zamanlardaki en başarılı yapımı oldu.





