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Marvel’ın yeni filmi Spider-Man: Brand New Day, basın gösteriminin ardından eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Dördüncü defa Peter Parker rolüyle izleyici karşısına geçen Tom Holland’ın başrolde yer aldığı yapıma dair değerlendirmelerde, projenin "çoklu evren" konseptinden sıyrılarak ayakları yere basan ve karakter derinliğini öne çıkaran bir çizgiye kaydığı kaydedildi.

Fandango sinema yazarı Erik Davis, "filmin önceki üçlemeye göre daha olgun bir anlatı sunduğunu" vurgularken, yönetmen koltuğundaki "Destin Daniel Cretton'ın en etkileyici Spider-Man aksiyon sahnelerinden bazılarına imza attığını" dile getirdi.

Açıklamalarına devam eden Davis, "filmin dedektif hikâyesi, psikolojik gerilim ve arkadaş komedisi unsurlarını başarılı biçimde bir araya getirdiğini" aktararak projeyi "Spider-Man hayranlarına yazılmış bir aşk mektubu" sözleriyle nitelendirdi.

"TOM HOLLAND HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"

Nexus Point yazarı Kevin Verma da değerlendirmesinde "Tom Holland'ın kariyerindeki en başarılı Spider-Man performansını sergilediğini" kaydetti.

Sözlerine devam eden Verma, "filmin Marvel için yeni bir başlangıç niteliği taşıdığını" belirterek "senaryonun karakter gelişimine odaklanmasının yapımı öne çıkardığını" aktardı.

"ÇOKLU EVREN YERİNE SOKAKLARA DÖNÜŞ"

Sinema eleştirmeni Peter Howell ise gerçekleştirdiği analizde "filmin en güçlü yönlerinden birinin çoklu evren hikâyelerini geri plana bırakması olduğunu" ifade etti.

Howell, yapımın çizgi romanlardaki özgün Spider-Man ruhunu yeniden yakaladığını belirterek "Tom Holland'ın Peter Parker'ın mizahını, kaygılarını ve duygusal yönünü bugüne kadarki en başarılı şekilde yansıttığını" beyan etti.

PUNİSHER VE HULK DA FİLMDE YER ALIYOR

Oyuncu kadrosunda Tom Holland’ın yanı sıra Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal (Punisher), Mark Ruffalo (Hulk) ve Sadie Sink yer buluyor.

Yapımın senaryosu, Spider-Man: No Way Home’da yaşananların dört sene sonrasını konu alıyor. Doctor Strange tarafından yapılan büyü neticesinde kimse tarafından hatırlanmayan ve tek başına kalan Peter, New York sokaklarında suçla savaşırken zorlu bir rakiple yüzleşiyor.

TOM HOLLAND: HAYRANLARIN BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİK

Başrol oyuncusu Tom Holland, bu projedeki mutfak sürecine önceki filmlere kıyasla çok daha aktif katılım sağladığını ifade etti.

Dijital mecralardaki izleyici yorumlarını yakından incelediğini belirten oyuncu, Spider-Man takipçilerinin beklentilerini ekibe ilettiğini ve projenin şekillenmesinde bu geri dönüşlerin kritik pay sahibi olduğunu belirtti.

VİZYON TARİHİ

Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz tarihinde sinema salonlarındaki yerini alacak. Serinin 2021 yılında vizyona giren son filmi Spider-Man: No Way Home’un küresel çapta 1,9 milyar dolar seviyesinde gişe hasılatına ulaşmasının ardından, yeni halkanın sergileyeceği gişe grafiği takip ediliyor.