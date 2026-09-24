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Şirketin aldığı yeni patent; engellenen numaraları henüz cihaza bağlanmadan tespit edip çağrıyı doğrudan mobil şebeke seviyesinde reddetmeyi hedefliyor.

Mevcut engelleme sistemlerinde gelen arama önce akıllı telefona ulaşıyor, ardından cihaz yazılımı numarayı tespit ederek aramayı sonlandırıyor. Bu süreçte telefon ekranı kısa süreliğine aydınlanabiliyor, anlık bildirim gösterilebiliyor ya da cihaz titreşerek kullanıcının dikkatini dağıtabiliyor.

Samsung’un geliştirdiği yeni yaklaşım ise çağrıyı henüz cihaza ulaşmadan durduruyor. Sistem, şebekeden gelen ilk arama sinyalini aldığı anda numarayı kullanıcının engellenenler listesiyle eşleştiriyor. Numara listede yer alıyorsa cihaz, operatörün mobil şebekesine anında reddetme komutu gönderiyor. Böylece arama telefona hiç ulaşmadığı için ekranda görünmüyor, cihaz çalmıyor ve cevapsız arama bildirimi dahi oluşturulmuyor.

GÜÇ TÜKETİMİ DÜŞECEK, DONANIM YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Yeni teknolojinin sunduğu avantajlar sadece kullanıcı konforuyla sınırlı kalmıyor. Çağrıların cihaz ekranını uyandırmadan ve işlemciyi yormadan doğrudan şebekede kesilmesi, arka planda çalışan gereksiz veri işleme süreçlerini azaltarak pil tüketimini de olumlu yönde etkiliyor.

Patent aşamasındaki bu teknolojinin gelecekteki Galaxy modellerinde, One UI yazılım güncellemelerinde mi yoksa doğrudan operatör entegrasyonlarıyla mı sunulacağı henüz netleşmiş değil. Ancak sistem hayata geçtiğinde, spam arama bildirimleri tarihe karışacak.