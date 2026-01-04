Serie A’nın 18. haftasında evinde ligin zayıf takımlarından Lecce’yi konuk eden Juventus, karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Lecce’nin golünü Lameck Banda kaydederken Juventus’un golü Weston McKennie’den geldi.

Juventus’ta Jonathan David, ikinci yarıda penaltıdan yararlanamadı. Penaltı öncesinde Juventus’ta Kenan Yıldız ve kaptan Manuel Locatelli, topu David’e bıraktı. David’in kaçırdığı penaltı gündem oldu. Maç sonunda Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

PENALTI AÇIKLAMASI

Maç sonundaki basın toplantısında bir gazetecinin penaltıyla ilgili sorusuna Spalletti şöyle yanıt verdi, “Penaltıyı siz atmalıydınız. David çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Topu kalenin ortasına göndermek istedi ama olmadı. Locatelli ve Kenan da aynı derecede iyi penaltıcılar. Ya başka biri kaçırsaydı? Bir dahaki sefere ben de müdahale ederim çünkü arada sırada karar vermeyi severim. Ama o an verdikleri kararı değiştirmek zor." dedi.

Spalletti ekledi; "Onları duygusallıkla suçlayamazsınız. Gol atmasına izin vermek bir taviz miydi? Hayır, öyle değil. Gol atması gerekiyordu, sonra atamadı ve ortalık karıştı. David'in penaltıyı atmaya karar vermesi onun kişiliğini gösteriyor. Onu penaltıyı atmaya zorlayan kim olursa olsun, onun yanındayım."